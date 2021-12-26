İran'da 1857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 52 artarak 131 bin 400'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1857 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 316'sının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 184 bin 762'ye çıktığı ülkede, 52 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 400 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 774 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 116 milyon 707 bin 715 doz aşı uygulandı.

Ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" ve "orta riskli" olan "turuncu" kategoride şehir kalmazken, 53 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 395 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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