İran'da 1857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'da 1857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti

İran'da 1857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 52 artarak 131 bin 400'e yükseldi.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

İran'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 52 artarak 131 bin 400'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1857 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 316'sının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 184 bin 762'ye çıktığı ülkede, 52 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 400 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 774 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 116 milyon 707 bin 715 doz aşı uygulandı.

Ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" ve "orta riskli" olan "turuncu" kategoride şehir kalmazken, 53 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 395 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

OYDER Başkanı Turgay Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyor

OYDER Başkanı Turgay Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyor

 Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 250 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 250 milyonu geçti

 Silivri'de mesire yerinde yanmış kadın cesedi bulundu

Silivri'de mesire yerinde yanmış kadın cesedi bulundu

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title