İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor

Tahran güneyindeki Şah Abdulazim Hasani Türbesi'nden detaylar Sandık görevlilerinin seçmenlerin kayıtlarını yapması Tahran güneyindeki Şah Abdulazim Hasani Türbesi'nde oy kullanan vatandaşlar TAHRAN - İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde oy verme işlemi devam ediyor.

Tahran güneyindeki Şah Abdulazim Hasani Türbesi'nden detaylar

Sandık görevlilerinin seçmenlerin kayıtlarını yapması

Tahran güneyindeki Şah Abdulazim Hasani Türbesi'nde oy kullanan vatandaşlar TAHRAN - İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde oy verme işlemi devam ediyor. Seçmenler, başkent Tahran güneyindeki Şah Abdulazim Hasani Türbesi'nde oy kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatemeh Bahrami