İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor
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İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor

Anadolu Ajansı / Fatemeh Bahrami - Haberler | Güncel

Tahran güneyindeki Şah Abdulazim Hasani Türbesi'nden detaylar Sandık görevlilerinin seçmenlerin kayıtlarını yapması Tahran güneyindeki Şah Abdulazim Hasani Türbesi'nde oy kullanan vatandaşlar TAHRAN - İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde oy verme işlemi devam ediyor.

Tahran güneyindeki Şah Abdulazim Hasani Türbesi'nden detaylar

Sandık görevlilerinin seçmenlerin kayıtlarını yapması

Tahran güneyindeki Şah Abdulazim Hasani Türbesi'nde oy kullanan vatandaşlar TAHRAN - İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde oy verme işlemi devam ediyor. Seçmenler, başkent Tahran güneyindeki Şah Abdulazim Hasani Türbesi'nde oy kullandı.

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatemeh Bahrami

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İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında (2)
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında
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