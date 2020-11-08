İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yeni ABD yönetimi Trump'ın hatalarını telafi etmeli"
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yeni ABD yönetimi Trump'ın hatalarını telafi etmeli"

08.11.2020 13:38 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:46
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD başkanlık seçimlerinde halkın Donald Trump'ın politikalarına karşı çıktığını belirterek, "Yeni ABD yönetimi, geçmişteki hataları telafi etmeli. İran her zaman taahhütlerine bağlı kaldı ve dünyayla yapıcı bir etkileşimden yana oldu" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD başkanlık seçimlerinde halkın Donald Trump'ın politikalarına karşı çıktığını belirterek, "Yeni ABD yönetimi, geçmişteki hataları telafi etmeli. İran her zaman taahhütlerine bağlı kaldı ve dünyayla yapıcı bir etkileşimden yana oldu" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkent Tahran'da düzenlenen ekonomi toplantısında ABD seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ruhani, İran'ın her zaman kendi taahhütlerine uyduğunu ve dünya ile etkileşim içerisinde olduğunu belirterek, "İran milleti göstermiş olduğu kahramanlıklarla ABD'nin maksimum baskı politikalarını yenmiştir. Bu politikaların sonuç vermediği görülmüştür" dedi.

ABD seçimlerini değerlendiren Ruhani, halkın Donald Trump'ın politikalarına karşı çıktığını belirterek, "Yeni ABD yönetimi, geçmişteki hataları telafi etmeli. İran her zaman taahhütlerine bağlı kaldı ve dünyayla yapıcı bir etkileşimden yana oldu" şeklinde konuştu.

İran'ın komşu ülkeler ile birlikte bölgede güvenliği ve refahı artırma zamanının geldiğini kaydeden Ruhani, "Milli paranın değerini artırarak ülkedeki yatırımları zenginleştirmeli ve ekonomik kalkınmayı sağlamalıyız" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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