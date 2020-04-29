İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye: Burası Fars Körfezi, New York Körfezi değil İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Basra Körfezi'nde ABD ile yaşanan gerginliğe ilişkin, "Burası Fars (Basra) Körfezi, New York Körfezi değil." dedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Basra Körfezi'nde Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan son gerginliğe ilişkin, "Burası Fars (Basra) Körfezi, New York Körfezi değil." dedi. "ABD, İran ulusuna karşı her gün komplo kurmamalı." diyen Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı ve televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com