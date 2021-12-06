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İran Cumhurbaşkanı Reisi çalışmaları nükleer anlaşmaya göre yürüttüklerini söyledi

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran Cumhurbaşkanı Reisi çalışmaları nükleer anlaşmaya göre yürüttüklerini söyledi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yaptıkları çalışmaları nükleer anlaşmaya göre yürüttüklerini ve bunun için karşı tarafa iki taslak sunduklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yaptıkları çalışmaları nükleer anlaşmaya göre yürüttüklerini ve bunun için karşı tarafa iki taslak sunduklarını söyledi.

Reisi, devlet televizyonuna verdiği özel röportajda gündemdeki konular ve nükleer anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

Yaptırımların kalkması ve etkisiz hale getirilmesiyle ilgili iki ayrı birim oluşturduklarını ve konunun hükümetin gündeminde olduğunu belirten Reisi, şunları aktardı:

"Karşı taraf, müzakerelere katılmayacağımızı düşünüyordu. Onlara göre söyleyecek sözümüz yoktu. Fiili bir girişimde bulunmayacağımızı zannediyorlardı.

İran müzakerelere güçlü bir şekilde katıldı ve 2 taslak sundu. Nükleer anlaşmaya göre hareket ediyoruz. Çalışmalar tam olarak nükleer anlaşmaya göre yürütülüyor."

Reisi, ülke ekonomisini ve yeni yıl bütçesini nükleer anlaşmaya bağlamayacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Reisi siber saldırılara ilişkin de "Düşman ülkeyi karıştırmak istiyordu ancak bu olmadı. Benzin sistemine yapılan saldırı da bir iki gün içinde çözüldü." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi çalışmaları nükleer anlaşmaya göre yürüttüklerini söyledi

İran Cumhurbaşkanı Reisi çalışmaları nükleer anlaşmaya göre yürüttüklerini söyledi

İran Cumhurbaşkanı Reisi çalışmaları nükleer anlaşmaya göre yürüttüklerini söyledi

İran Cumhurbaşkanı Reisi çalışmaları nükleer anlaşmaya göre yürüttüklerini söyledi

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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