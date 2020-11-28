İran, beş ay önce Natanz'daki nükleer tesisi hedef alan sabotajın da İsrail tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı
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İran, beş ay önce Natanz'daki nükleer tesisi hedef alan sabotajın da İsrail tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı

28.11.2020 19:37 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:40
İran, beş ay önce Natanz'daki nükleer tesisi hedef alan sabotajın da İsrail tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı

İran, temmuz ayında Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisine düzenlenen sabotajın da İsrail tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

İran, temmuz ayında Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisine düzenlenen sabotajın da İsrail tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikasta ilişkin açıklama yaptı.

İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikast ile Natanz'daki sabotajın faillerinin aynı olduğunu belirten Kemalvendi, "Natanz'daki hadise ile son yaşanan olaylardaki faillerin aynı olduğu söylenebilir. Siyonist rejimin bu olaylarda rolü olduğu görülüyor." dedi.

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Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisine sabotaj

İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'nde 2 Temmuz'da yangın çıktığı ya da patlama olduğu bildirilmişti. Tesisin içinde yer alan çelik konstrüksiyon inşaatında meydana geldiği belirtilen olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklanmıştı.

Olayın İsrail'in sabotajı olduğuna yönelik haberler uluslararası basında yer bulmuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, olaydan haftalar sonra 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, tesiste meydana gelen patlamanın nedenini "sabotaj" olarak nitelemişti ancak yetkililer sabotaj eyleminin faillerini açıklamamıştı.

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de 8 Eylül'de basına yaptığı açıklamada, sabotajla tesisteki gelişmiş santrifüjlerin hedef alındığını belirtmişti. Salihi, sabotajın ardından yer altında nükleer tesis inşaatına başladıklarını aktarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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