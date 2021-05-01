İran, ABD ile enerji, banka ve limanlara yönelik yaptırımlarının kaldırılması konusunda anlaştı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin enerji, banka ve limanlara yönelik uyguladığı yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile 4+1 ülkeleri ile devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerine ilişkin İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İran'a yönelik uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana görüşmelerinde olumlu gelişmeler olduğunu belirten Arakçi, hangi yaptırımların kaldırılacağına ilişkin anlaşmaya varıldığını söyledi.

3 SEKTÖR İÇİN YAPTIRIMLAR KALKIYOR

ABD'nin enerji, banka ve İran limanlarına uyguladığı yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştıklarını belirten Arakçi, "Yaptırım listesinde olan isim ve kurumlara yönelik yaptırımların kaldırılmasında ortak bir sonuca vardık. Bu kurum ve isimlerin hangileri olacağı konusunda ise görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

KESİN TARİH VERMEDİ

Müzakerelerde ihtilaflı konuların belirginleştiğini belirten Arakçi, "Görüşmeler artık daha olgunlaştı. Metin üzerine yoğunlaştık. Ortak birçok konumuz da var ama ne zaman kesin bir sonuca varacağımızı söylemek zor" ifadelerini kullandı.