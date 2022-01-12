İran ABD'den Pers İmparatorluğu döneminden kalma antik tabletlerin iadesini istiyor

İran, 1936'dan bu yana ABD'de tutulan Ahamenişler (Pers) İmparatorluğu döneminden (MÖ 550-330) kalma tabletlerin iade edilmesi için Washington yönetimine çağrıda bulundu.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, yaklaşık 90 yıl önce Chicago Üniversitesi Doğu Enstitüsü tarafından ödünç alınan Pers İmparatorluğu döneminden kalma 30 binden fazla kil tabletin büyük kısmının henüz İran'a iade edilmediğini söyledi.

Tabletlerin, İran kültürü ve tarihinin bir parçası olarak İran halkına ait olduğunu ifade eden Revançi, ABD'nin tabletleri her seferinde "yeni bir bahaneyle" iade etmeyi ertelediğini dile getirdi.

İranlı diplomat, Washington'un antik döneme ait tabletleri mazaretsiz, eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde İran hükümetine iade etmesini beklediklerini belirtti.

Şah döneminde İran ile ABD'nin Chicago Üniversitesi Doğu Enstitüsü, Pers İmparatorluğu döneminden kalma 30 binden fazla kil tabletin üç yıl boyunca ABD'de incelenmesi için anlaşmaya varmıştı. Anlaşma kapsamında tabletler 1936'da Doğu Enstitüsüne gönderildi. Enstitünün eserleri en fazla üç yıl boyunca incelemesi ve ardından İran'a iade etmesi planlanmıştı.

Tabletlerin bir kısmı 1948, 1971 ve 2004'te İran'a iade edilse de büyük kısmının hala enstitü tarafından tutulduğu ifade ediliyor.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri

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