Iraklı ve Suriyelilere Türkçe Eğitimi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Mehmet Nedim Aslan, "Yüksek öğretime ulaşan sığınmacı oranı dünyada yüzde 1, Türkiye'de ise yüzde 4 ama bu oran çok az. 3 milyon 600 bin içerisinde yüzde 4 çok az. Bizim temennimiz, daha fazla Suriyeli kardeşimizin üniversiteye, yüksek öğretime gidebilmesi." dedi.

YTB ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Gaziantep'te hayata geçirilen "Suriyeli ve Iraklılar İçin İleri Düzey Türkçe Eğitimi" programından mezun olan yaklaşık 100 öğrenciye, bir otelde düzenlenen törende sertifika verildi.

Mehmet Nedim Aslan, törende yaptığı konuşmada, programa Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'tan gençlerin katıldığını söyledi.

Mezun olanları tebrik eden Aslan, 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın ardından Türkiye'nin Suriyelilerin kardeşi olarak evini, işini ve aşını bölüştüğünü kaydetti.

Aslan, Türk vatandaşlarına nasıl eğitim hizmeti veriliyorsa, Suriyelilere de aynı hizmeti sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla biz sizi hiçbir zaman sığınmacı olarak görmedik, sizler bizim kardeşlerimizsiniz. İnşallah çok iyi eğitim alıp Türkiye'ye de Suriye'ye de katkı sağlarsınız. Bizim tek amacımız bu. Ülkemizde 3 milyon 600 bin civarında Suriyeli yaşamakta. Aslında çok büyük bir rakam. Yani Türkiye dışında başka bir ülkenin taşıyamayacağı bir rakam. 3 milyon 600 bin Suriyeli kardeşimizin arasında her ne kadar dünya ortalamasından fazla bile olsa sadece 20 bin civarında kardeşimiz üniversiteye gidiyor. Yüksek öğretime ulaşan sığınmacı miktarı dünyada yüzde 1, Türkiye'de ise yüzde 4 ama bu oran çok az. 3 milyon 600 bin içerisinde yüzde 4 çok az. Bizim temennimiz, daha fazla Suriyeli kardeşimizin üniversiteye, yüksek öğretime gidebilmesi. Biz de bu yüzden bu Türkçe eğitimini düzenledik."

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Eğitim Bölümü Sorumlusu Nihan Tüzel de Türkiye'nin Suriyeliler konusunda önemli mesafeler katettiğini dile getirdi.

Dünyadaki sığınmacı manzaralarının Türkiye'dekinden farklı olduğunu anlatan Tüzel, "Dünyadaki sığınmacıların yüzde 1'i yüksek öğretime ulaşabiliyor. Türkiye'de ise durum çok daha iyi ama yüzde 4 seviyelerinde. Dünya toplumlarının bu konuda adım atıp, oranı dünya genelinde daha fazla artırması lazım." diye konuştu.