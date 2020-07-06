Iraklı Güvenlik Uzmanı Hişam Haşimi, silahlı saldırı sonucu öldü Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi, Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi, Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Irak İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Saad Maan, yaptığı açıklamada, Haşimi'nin Bağdat'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Haşimi, son olarak Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin askeri ve güvenlik kurumlarında yaptığı yeni atamalara ilişkin Anadolu Ajansına açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AA