Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan: "Türkmenler ilk kez tek listede seçime katılıyor"

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, 2005 seçimleri sonrası Türkmen partilerinin ilk defa tek listede seçime katıldığını ifade ederek, yeni dönemde bakan, bakan vekillikleri ve bağımsız kurum başkanlığı gibi görevlere talip olacaklarını açıkladı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, 2005 seçimleri sonrası Türkmen partilerinin ilk defa tek listede seçime katıldığını ifade ederek, yeni dönemde bakan, bakan vekillikleri ve bağımsız kurum başkanlığı gibi görevlere talip olacaklarını açıkladı.

Turan, Irak'ta 10 Ekim'de yapılacak erken seçimler ve Türkmenlerin durumunu AA muhabirine değerlendirdi.

Türkmen toplumunun daha önce erken seçimlerin belirlenen tarihte yapılıp yapılmayacağı yönünde kuşkularının olduğunu hatırlatan Turan, siyasi liderler ve dini mercilerin seçimlerin yapılmasındaki ısrarı ve boykot edenlerin (Sadr Hareketi) geri adım atmasının seçimlerin 10 Ekim tarihinde yapılacağının işareti olduğunu söyledi.

Seçimlere şaibe karışması endişesi

Seçimlerde önceki dönemlerde olduğu gibi ihlallerin yaşanabileceğini göz ardı etmediklerini aktaran Turan, şöyle devam etti:

"Türkmen milleti müsterih olsun. Ne kadar endişemiz olursa olsun sonuçta bu seçimler uluslararası denetime tabi olacak ve gözlemciler Birleşmiş Milletlere (BM) rapor sunacak. Bu raporlarda seçimlerin hileli olduğu tescillenirse tüm dünya bu seçimleri tanımayacak."

"Türkmen partileri arasında ilk defa konsensüs sağlandı"

ITC Başkanı Turan, seçim sisteminin "çoklu seçim bölgesine" göre yapılacağını ifade ederek, her vilayetin eski sisteminin tersine birden fazla seçim bölgesine bölündüğünü ve Türkmenlerin daha fazla katılım beklediklerini vurguladı.

"2005 seçimleri sonrası ilk kez tüm Türkmen partileri tek listede seçime katılıyor." diyen Turan, "Bu da Türkmen toplumunun isteğiydi biz de bunu yerine getirdik. Türkmen milletinden de ricamız çıkardığımız adayları yalnız bırakmamaları. Türkmen partileri arasında ilk defa bu düzeyde bir konsensüs sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkmenler yeni hükümette bakan ve bakan vekilliklerine talip

ITC Başkanı, eski Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi hükümetinden beri Türkmenlerin kabineden ve devlet bünyesinden dışlandığını aktararak, "Türkmenlerin yeni dönemde sadece bakanlar kurulu değil, bakanlık vekillikleri ve bağımsız kurumların başında olmaları için sonuna kadar direneceğiz." diye konuştu.

Turan, ayrıca 329 sandalyeli Irak Meclisine kaç vekil gönderileceği konusunda net bir tahmin yapamadığını ancak yarışa katılan adayların hepsinin kazanmasından yana olduğunu dile getirdi.

Hasan Turan'ın başkanlık ettiği Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi'nde farklı Türkmen bölgelerinden toplam 17 aday yarışıyor.

Listede Kerkük'ten 7, Musul'dan 3, Erbil'den 2, Salahaddin ve Süleymaniye'den birer, Diyala'dan 2 ve Bağdat'tan 1 aday bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp