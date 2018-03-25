Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ın başkenti Bağdat ile Diyala ve Salahaddin illerinde düzenlenen saldırılarda, 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ın başkenti Bağdat ile Diyala ve Salahaddin illerinde düzenlenen saldırılarda, 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Orduya bağlı Bilgi Güvenlik Merkezinden yapılan açıklamada, Diyala'nın merkez ilçesi Bakuba'nın Es-Sadiyye nahiyesine bağlı El-Asakira bölgesindeki güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırıda, aynı aileden 4 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Saldırıyı püskürten emniyet güçlerinin, saldırganları arama çalışmalarına başladığı ifade edildi.

Diyala Emniyet Müdürlüğünde görevli yüzbaşı Habib eş-Şemri, Diyala'nın kuzeydoğusundaki Mansuriyye bölgesinde Haşdi Şabi'ye ait devriye aracını hedef alan bombalı saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Salahaddin Emniyet Müdürlüğünde görevli subay Numan el-Cuburi, Tikrit kentinde Haşdi Şabi güçlerini taşıyan askeri bir aracı hedef alan saldırıda 1 kişinin öldüğünü aktardı.

Öte yandan Bağdat Emniyet Müdürlüğünde görevli üsteğmen Hatım el-Cabiri, başkentin kuzeyinde Bub eş-Şam bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu 1 sivilin öldüğünü söyledi.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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