Irak'ta Yüksek Mahkeme, Meclis Başkanlığı seçimine yapılan itirazı reddetti

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 9 Ocak tarihli Meclis Başkanlığı seçiminin yasal olmadığı yönündeki itirazı reddetme kararı aldı.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 9 Ocak tarihli Meclis Başkanlığı seçiminin yasal olmadığı yönündeki itirazı reddetme kararı aldı.

Meclis Başkanlığı seçiminin yasal olmadığı iddiasıyla yapılan itiraz Bağdat'taki Yüksek Federal Mahkemesi'nde ikinci kez görüşüldü. Duruşmada itiraz oybirliğiyle reddedilerek söz konusu seçimin yasal olduğuna hükmedildi.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, söz konusu itirazı 6 gün önce ertelemişti.

Irak'ta 10 Ekim tarihinde erken genel seçimler yapılmıştı.