Sınır komşumuzda yakıt dolu tankere düzenlenen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi
28.12.2020 20:36 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:13
Irak'ın Diyala şehrinde, yakıt dolu tankerle düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Irak güvenlik güçleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade ederken; saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki Diyala şehrinde yakıt dolu tankerle saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 sivilin ve tanker sürücüsünü hayatını kaybettiği ifade edildi.
ÜÇ ARAÇ YANDI
Öte yandan patlamanın gerçekleştiği yolda içinde sivillerin de bulunduğu 3 aracın yandığı bildirildi. Irak güvenlik güçleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade ederken; saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı