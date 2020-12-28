Sınır komşumuzda yakıt dolu tankere düzenlenen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi

Irak'ın Diyala şehrinde, yakıt dolu tankerle düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Irak güvenlik güçleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade ederken; saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki Diyala şehrinde yakıt dolu tankerle saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 sivilin ve tanker sürücüsünü hayatını kaybettiği ifade edildi.

ÜÇ ARAÇ YANDI

Öte yandan patlamanın gerçekleştiği yolda içinde sivillerin de bulunduğu 3 aracın yandığı bildirildi. Irak güvenlik güçleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade ederken; saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı