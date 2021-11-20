Irak'ta Uluslararası Tiyatro Festivali - Haberler
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Irak'ta Uluslararası Tiyatro Festivali

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Haberler | Güncel

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından "Tiyatro Geleceği Aydınlatır" sloganıyla "İkinci Uluslararası Tiyatro Festivali" düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından "Tiyatro Geleceği Aydınlatır" sloganıyla "İkinci Uluslararası Tiyatro Festivali" düzenlendi. Festivalde Iraklı, Ürdünlü ve Suriyeli bazı tiyatroculara ödül verildi. Festivalde bale ve folklor gösterisi düzenlendi.

Irak'ta Uluslararası Tiyatro Festivali

Irak'ta Uluslararası Tiyatro Festivali

Irak'ta Uluslararası Tiyatro Festivali

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AA / Wisam Zeyad Mohammed - Son Dakika Haberleri

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