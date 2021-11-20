Irak'ta Uluslararası Tiyatro Festivali

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından "Tiyatro Geleceği Aydınlatır" sloganıyla "İkinci Uluslararası Tiyatro Festivali" düzenlendi. Festivalde Iraklı, Ürdünlü ve Suriyeli bazı tiyatroculara ödül verildi. Festivalde bale ve folklor gösterisi düzenlendi.