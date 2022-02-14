Irak'ta turist olmak: Bağdat ve antik Babil kenti neden görülmeye değer?

Irak, uzun süredir yaşanan istikrarsız ortam nedeniyle muhtemelen seyahat için birçok kişinin ilk tercihi değil. Birçok ülkenin Irak'a hala seyahat uyarısı bulunuyor. Yıllar süren savaş ve terör ülkede derin izler bıraktı. Öte yandan Fırat ve Dicle arasında bulunan Bağdat, uygarlığın beşiği kabul ediliyor. Youtuber Eva zu Beck Bağdat'ı karış karış gezdi ve antik Babil kentini ziyaret etti.

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