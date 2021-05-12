Irak'ta sokağa çıkma yasağı
Bağdat'ın el Azemiye bölgesinden detaylar Polis kontrol noktalarından detaylar Kent merkezinde cadde, sokak ve meydanlardan detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 10 gün sürecek sokağa çıkma yasağından dolayı sokak ve caddelerin boş olduğu görüldü.
Bağdat'ın el Azemiye bölgesinden detaylar
Polis kontrol noktalarından detaylar
Kent merkezinde cadde, sokak ve meydanlardan detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 10 gün sürecek sokağa çıkma yasağından dolayı sokak ve caddelerin boş olduğu görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed