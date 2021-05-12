Irak'ta sokağa çıkma yasağı
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Irak'ta sokağa çıkma yasağı

Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed - Haberler | Güncel

Bağdat'ın el Azemiye bölgesinden detaylar Polis kontrol noktalarından detaylar Kent merkezinde cadde, sokak ve meydanlardan detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 10 gün sürecek sokağa çıkma yasağından dolayı sokak ve caddelerin boş olduğu görüldü.

Bağdat'ın el Azemiye bölgesinden detaylar

Polis kontrol noktalarından detaylar

Kent merkezinde cadde, sokak ve meydanlardan detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 10 gün sürecek sokağa çıkma yasağından dolayı sokak ve caddelerin boş olduğu görüldü.

Irak'ta sokağa çıkma yasağı
Irak'ta sokağa çıkma yasağı
Irak'ta sokağa çıkma yasağı
Irak'ta sokağa çıkma yasağı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed

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