Irak'ta sokağa çıkma yasağı

Bağdat'ın el Azemiye bölgesinden detaylar Polis kontrol noktalarından detaylar Kent merkezinde cadde, sokak ve meydanlardan detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 10 gün sürecek sokağa çıkma yasağından dolayı sokak ve caddelerin boş olduğu görüldü.