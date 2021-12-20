Irak'ta sele kapılarak hayatını kaybeden Türk vatandaşı toprağa verildi - Haberler
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Irak'ta sele kapılarak hayatını kaybeden Türk vatandaşı toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / Ertan Çiçek - Haberler | Güncel

Irak'ta sele kapılarak hayatını kaybeden Türk vatandaşı toprağa verildiTOKAT Irak'ın Erbil kentinde yaşanan selde hayatını kaybeden Türk vatandaşı Mesut Yıldız'ın cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

TOKAT (İHA) - Irak'ta sele kapılarak hayatını kaybeden Türk vatandaşı toprağa verildi

TOKAT Irak'ın Erbil kentinde yaşanan selde hayatını kaybeden Türk vatandaşı Mesut Yıldız'ın cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Erbil'de 3 gün önce yaşanan sel felaketinde 1'i Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti. Selde hayatını kaybeden Mesut Yıldız'ın cenazesi Erbil Başkonsolosluğu tarafından Türkiye'ye gönderildi. Erbil'den karayolu ile Şırnak'a getirilen Yıldız'ın cenazesi Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Umurca köyüne gönderildi. Yıldız'ın cenazesi evinin önünde helallik alındıktan sonra Umurca köyü camine getirildi. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sorasında şahsın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Mesut Yıldız'ın Erbil'de yaklaşık3 yıldır matbaa işi ile uğraştığı, sele aracında yakalandığı öğrenildi.

Irak'ta sele kapılarak hayatını kaybeden Türk vatandaşı toprağa verildi

Irak'ta sele kapılarak hayatını kaybeden Türk vatandaşı toprağa verildi

Irak'ta sele kapılarak hayatını kaybeden Türk vatandaşı toprağa verildi

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İhlas Haber Ajansı / Ertan Çiçek - Son Dakika Haberleri

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