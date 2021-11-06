Irak'ta seçim sonuçlarına karşı protestolar devam ediyor

Protestocuların slogan atması

Güvenlik güçlerinden detaylar

Bölgeden detaylar

Protestoculardan detaylar BAĞDAT - Irak'ta geçen ay yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden bir grup, başkent Bağdat'ta Yeşil Bölge kapısı önünde toplanarak, Irak hükümeti ve Yüksek Seçim Komiserliği'ni protesto etti.