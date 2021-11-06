Irak'ta seçim sonuçlarına karşı protestolar devam ediyor
AA / Wisam Zeyad Mohammed - Haberler | Güncel
Protestocuların slogan atması Güvenlik güçlerinden detaylar Bölgeden detaylar Protestoculardan detaylar BAĞDAT - Irak'ta geçen ay yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden bir grup, başkent Bağdat'ta Yeşil Bölge kapısı önünde toplanarak, Irak hükümeti ve Yüksek Seçim...
Protestocuların slogan atması
Güvenlik güçlerinden detaylar
Bölgeden detaylar
Protestoculardan detaylar BAĞDAT - Irak'ta geçen ay yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden bir grup, başkent Bağdat'ta Yeşil Bölge kapısı önünde toplanarak, Irak hükümeti ve Yüksek Seçim Komiserliği'ni protesto etti.