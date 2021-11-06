Irak'ta seçim sonuçlarına karşı protestolar devam ediyor - Haberler
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Irak'ta seçim sonuçlarına karşı protestolar devam ediyor

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Haberler | Güncel

Protestocuların slogan atması Güvenlik güçlerinden detaylar Bölgeden detaylar Protestoculardan detaylar BAĞDAT - Irak'ta geçen ay yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden bir grup, başkent Bağdat'ta Yeşil Bölge kapısı önünde toplanarak, Irak hükümeti ve Yüksek Seçim...

Protestocuların slogan atması

Güvenlik güçlerinden detaylar

Bölgeden detaylar

Protestoculardan detaylar BAĞDAT - Irak'ta geçen ay yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden bir grup, başkent Bağdat'ta Yeşil Bölge kapısı önünde toplanarak, Irak hükümeti ve Yüksek Seçim Komiserliği'ni protesto etti.

Irak'ta seçim sonuçlarına karşı protestolar devam ediyor

Irak'ta seçim sonuçlarına karşı protestolar devam ediyor

Irak'ta seçim sonuçlarına karşı protestolar devam ediyor

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Son Dakika Haberleri
Bağdat'ta güvenlik güçleriyle seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında arbede

Bağdat'ta güvenlik güçleriyle seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında arbede
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