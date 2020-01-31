Irak'ta Sadr yanlıları gösteri düzenledi
Haberler » Güncel » Irak'ta Sadr yanlıları gösteri düzenledi - Haber

Irak'ta Sadr yanlıları gösteri düzenledi

Irak'ın Şii lider Mukteda Sadr, ülkede aylardır devam eden protestolara rağmen hükümetin gerekli reformları yerine getirmemesi nedeniyle taraftarlarına gösteri çağrısında bulundu.

31.01.2020 21:09 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:12
Irak'ta Sadr yanlıları gösteri düzenledi

'ın Şii lider , ülkede aylardır devam eden protestolara rağmen hükümetin gerekli reformları yerine getirmemesi nedeniyle taraftarlarına gösteri çağrısında bulundu. Sadr'ın çağrısında uyan yüzlerce Iraklı, Bağdat'taki 'nda toplandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Irak'ta Sadr yanlıları gösteri düzenledi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler