Irak'ta KYB de başbakanlık için Kazimi'ye desteğini açıkladı Irak'ta Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), hükümeti kurması için Şii grupların üzerinde anlaşıp aday göstermek istediği Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi desteklediğini bildirdi.

Irak'ta Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), hükümeti kurması için Şii grupların üzerinde anlaşıp aday göstermek istediği Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi desteklediğini bildirdi.

KYB'den yapılan yazılı açıklamada, Kazimi'ye destek verilmesi hususunun KYB'nin 2 Nisan'da düzenlediği politbüro üye toplantısının ana gündem maddesi olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Kazimi'nin birkaç gün önce KYB Eş Başkanı Lahur Şeyh Cengi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde destek talebinde bulunduğu ifade edildi.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin bugün Kazimi'ye destek için yaptığı duyuruya değinilen açıklamada, Barzani'nin daha önce Cengi ve diğer siyasi parti temsilcileriyle görüştüğü, daha sonra kararın kamuoyu ile paylaşıldığı kaydedildi.

Kürtlerin, 329 sandalyeli mecliste 58 milletvekili bulunuyor.

Meclis'te 57 milletvekili bulunan Sünnilerin en büyük koalisyonu olan Irak Güçler İttifakı Koalisyonu da bugün, Kazimi'ye desteğini açıklamıştı.

Irak Meclisi'ndeki Şii gruplar, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in hükümeti kurma görevi verdiği Adnan ez-Zurfi'ye karşı çıkarak, yerine Mustafa Kazimi'yi aday gösterme konusunda anlaşmıştı.

Şii ve Sünnilerin Kazimi ismi üzerinde anlaşma sağlaması, 30 gün içerisinde hükümeti kurması beklenen Zurfi'yi zor duruma düşürdü.

İran destekli Şii gruplar, Zurfi'yi Amerika'ya yakın olmakla suçluyor ve hükümeti kurmasına itiraz ediyor. Zurfi ise yaptığı açıklamalarda, hükümeti kurma görevini iade etmeyeceğini belirtiyor.

Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığını 2016'dan beri yürüten Kazimi'nin ise hiçbir siyasi partiye üyeliği bulunmuyor.

Hükümetin 329 sandalyeli meclisten güvenoyu alması için oturumda hazır bulunanların mutlak çoğunluğu gerekiyor.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, 17 Mart'ta hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan Zurfi'ye vermişti.

Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak Allavi, Meclis'te güvenoyu toplantılarının gerçekleşmemesi nedeniyle görevi iade etmişti.

Kaynak: AA