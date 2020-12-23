Irak'ta koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra saldırı
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Irak'ta koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra saldırı

23.12.2020 22:22 | Son Güncelleme: 23.12.2020 22:27
Irak'ta koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra saldırı

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Iraklı güvenlik kaynaklarına göre, başkent Bağdat'ın güneyindeki Babil kenti yakınlarında ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırının Babil kentini Bağdat'a bağlayan otobanın kenarına yerleştirilmiş bir bombanın patlamasıyla düzenlendiğini belirtildi. Patlama sonucu herhangi bir can kaybı ve hasarın meydana gelmediği aktarıldı.

Öte yandan İran'a yakın Şii bir silahlı grup, geçtiğimiz Ekim ayında ABD'ye Irak'tan çekilmesi için ilan ettiği sürenin dolmasının ardından son haftalarda saldırılar yeniden patlak verdi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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