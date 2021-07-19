Irak'ta Hz. İbrahim'in doğduğu yer olduğuna inanılan antik Ur şehri, yabancı misyonlarca restore edilecek
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Irak'ta Hz. İbrahim'in doğduğu yer olduğuna inanılan antik Ur şehri, yabancı misyonlarca restore edilecek

Irak'ta Hz. İbrahim'in doğduğu yer olduğuna inanılan antik Ur şehri, yabancı misyonlarca restore edilecek
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Irak'ta Hz. İbrahim'in doğduğu yer olduğuna inanılan Ur Antik Kenti'nin yabancı misyonlar tarafından restore edileceği bildirildi.

Irak'ta Hz. İbrahim'in doğduğu yer olduğuna inanılan Ur Antik Kenti'nin yabancı misyonlar tarafından restore edileceği bildirildi.

Irak Kültür Bakanlığına Bağlı Tarihi Eserler İdaresi Müdürü Leys Mecid, Irak resmi ajansı INA'da yer alan açıklamasında, Irak'ta tarihi eserleri restorasyon çalışmalarına devam edildiğini belirterek, çalışmaların Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus'un mart ayındaki ziyaretinin ardından yeni bir boyut kazandığını ifade etti.

Bu kapsamda Ur Antik Kenti'nin bakım ve restorasyonunu yabancı misyonların üstleneceğini aktaran Mecid, söz konusu misyonlara ilişkin bilgi vermedi.

Mecid, Ur kenti ile bataklıklar bölgesinin turistik ziyarete uygun hale gelmesi ve tarihi eserlerin restorasyonu için planların bulunduğunu sözlerine ekledi.

Irak'ın Zikar (Nasiriye) vilayetinde yer alan 4500 yıllık Sümerlerin başkenti Ur kentinin, Hz. İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılıyor ve medeniyetin beşiklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Irak'a 5-8 Mart tarihlerinde gelen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Ur kentini de ziyaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

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