Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler (1)
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Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler (1)

Tahrir Meydanı'nda gösterilerin sembolü haline gelen "Türk Lokantası" binası ve binaya asılan pankart, döviz ve bayraklar Binanın çatısına çıkan göstericilerin dans etmesi Göstericilere atılan gaz bombası kapsülleri ve mermilerin sergilenmesi Göstericilere yiyecek ve içecek dağıtılması...

18.11.2019 22:07 | Son Güncelleme: 18.11.2019 22:10
Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler (1)

'nda gösterilerin sembolü haline gelen "Türk Lokantası" binası ve binaya asılan pankart, döviz ve bayraklar

Binanın çatısına çıkan göstericilerin dans etmesi

Göstericilere atılan gaz bombası kapsülleri ve mermilerin sergilenmesi

Göstericilere yiyecek ve içecek dağıtılması

bayrakları taşıyan göstericiler

Irak'ta 25 Ekim'de başlayan karşıtı gösteriler sürüyor. Iraklı göstericiler başkent Bağdat'ın merkezinde yer alan Tahrir Meydanı'nda toplandı. Irak bayrakları taşıyarak gezen göstericilere yiyecek ve içecek dağıtıldı. Göstericilere müdahalede kullanılan gaz bombası kapsülleri ve mermiler sergilendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler (1)
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