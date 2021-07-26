Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait silah ve mühimmat deposuna SİHA saldırısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait silah ve mühimmat deposuna SİHA saldırısı

Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait silah ve mühimmat deposuna SİHA saldırısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde Şii Haşdi Şabi güçlerine ait silah ve mühimmat deposuna silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde Şii Haşdi Şabi güçlerine ait silah ve mühimmat deposuna silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde Şii Haşdi Şabi güçlerine ait silah ve mühimmat deposuna SİHA ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda depoda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Haşdi Şabi güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Necef kenti dışında yer alan deponun SİHA tarafından 2 defa vurulduğu ve sabah saatlerinden itibaren depo üzerinde uçuşların yapıldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca patlama sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Depoya düzenlenen hava saldırısının hangi ülke tarafından düzenlediği ise henüz netlik kazanmadı.

Depoda meydana gelen patlama sonucu roketler çevredeki evlere isabet ederken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait silah ve mühimmat deposuna SİHA saldırısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber... Rastgele ateş açan motosikletli magandalar mahalleye korku saldı...O anlar kamerada
Son dakika haber... Rastgele ateş açan motosikletli magandalar mahalleye korku saldı...O anlar kamerada
İstediği parayı vermeyen babasını, annesini ve ağabeyini tabancayla vurdu
İstediği parayı vermeyen babasını, annesini ve ağabeyini tabancayla vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Fatma Girik Bülent Serttaş Seren Serengil
Spor Ali Koç Muslera Can Bartu Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait silah ve mühimmat deposuna SİHA saldırısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 20:14:22. #1.14#

title