Irak'ta güvenlik güçleri ile seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında yaşanan arbede

Yakılan çadırları temizlik çalışmaları

Yakılan araçlardan detay

Bölgedeki güvenlik güçlerinden detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge önünde, seçim sonuçlarına itiraz eden yüzlerce kişi ile güvenlik güçleri arasında dün arbede yaşandı. Gösteriye müdahale eden Irak güvenlik güçleri, bölgede protestocular tarafından kurulan bazı eylem çadırlarını ateşe verdi.