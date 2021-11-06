Irak'ta güvenlik güçleri ile seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında yaşanan arbede - Haberler
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Irak'ta güvenlik güçleri ile seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında yaşanan arbede

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Haberler | Güncel

Yakılan çadırları temizlik çalışmaları Yakılan araçlardan detay Bölgedeki güvenlik güçlerinden detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge önünde, seçim sonuçlarına itiraz eden yüzlerce kişi ile güvenlik güçleri arasında dün arbede yaşandı.

Yakılan çadırları temizlik çalışmaları

Yakılan araçlardan detay

Bölgedeki güvenlik güçlerinden detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge önünde, seçim sonuçlarına itiraz eden yüzlerce kişi ile güvenlik güçleri arasında dün arbede yaşandı. Gösteriye müdahale eden Irak güvenlik güçleri, bölgede protestocular tarafından kurulan bazı eylem çadırlarını ateşe verdi.

Irak'ta güvenlik güçleri ile seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında yaşanan arbede

Irak'ta güvenlik güçleri ile seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında yaşanan arbede

Irak'ta güvenlik güçleri ile seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında yaşanan arbede

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Son Dakika Haberleri
Bağdat'ta güvenlik güçleriyle seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında arbede

Bağdat'ta güvenlik güçleriyle seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında arbede
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