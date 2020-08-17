Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
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Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı. Polisin gerçek mermi kullandığı olaylarda çok sayıda gösterici yaralandı.

17.08.2020 00:23 | Son Güncelleme: 17.08.2020 00:38

Irak'ın güneyinde yer alan Basra kentinde onlarca kişi bir aktivistin öldürülmesi nedeni ile Vali Esat el-Geydani'nin evinin önünde toplandı. Göstericiler, katillerin yakalanması için protesto düzenledi. Güvenlik güçlerinin, eylemcileri dağıtmak istemesi ile tansiyon yükseldi.

POLİS GERÇEK MERMİ KULLANDI

Eylemciler, valinin evinin arka bahçesi ile çok sayıda aracı ateşe verdi. Polis, şiddet olaylarının artması ile göstericileri dağıtmak için gaz bombası ve gerçek mermi kullandı. Protestoculardan bazıları ise polise molotof kokteyli atarak karşılık verdi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, polis bazı göstericileri gözaltına aldı. Valinin evinin önünden ayrılan öfkeli kalabalık Basra Eğitim Müdürlüğü binasının önünde toplanarak lastik yaktı.

Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı

Kaynak: İHA

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