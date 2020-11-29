Irak'ta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın
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Irak'ta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın

29.11.2020 22:17 | Son Güncelleme: 29.11.2020 22:20
Irak'ta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın

Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin kentinde füze saldırısı düzenlenen petrol rafirenirisinin yakıt depolarından birinde yangın çıktığı bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin kentinde füze saldırısı düzenlenen petrol rafirenirisinin yakıt depolarından birinde yangın çıktığı bildirildi.

Salahaddin Polisi'nden Üsteğmen Necm el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Es-Sıniyye bölgesindeki petrol rafinerisinin füzeyle hedef alındığını söyledi.

Saldırı nedeniyle rafinerideki bir yakıt deposunda yangın çıktığını kaydeden Ubeydi, olayda can kaybı yaşanmadığını dile getirdi.

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Sivil savunma ekiplerinin yangını söndürmeye çalıştığı ifade edildi.

Irak makamlarından olayla ilgili açıklama yapılmazken, saldırının sorumluluğunu üstlenen de olmadı.

Günlük 20 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip olan petrol rafinerisi 2014'te de terör örgütü DEAŞ'ın saldırısına maruz kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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