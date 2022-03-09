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Irak'ta DEAŞ saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi

AA - Güncel
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Irak'ta DEAŞ saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi

Terör örgütü DEAŞ'ın Diyala kentinde iki ayrı yere düzenlediği silahlı saldırıda 3 Iraklı hayatını kaybetti.

Terör örgütü DEAŞ'ın Diyala kentinde iki ayrı yere düzenlediği silahlı saldırıda 3 Iraklı hayatını kaybetti.

Diyala Polis Merkezi'nden Üsteğmen Şalan el-Kamili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vilayetin 15 kilometre kuzeydoğusundaki Bakuba kenti el-Abbara nahiyesi çevresinde keskin nişancı tarafından düzenlenen saldırıda ölen kişinin istihbarat görevlisi olduğunu söyledi.

Diğer bir saldırı Diyala'nın merkezi Bakuba kentinin 115 kilometre kuzeydoğusundaki Karatepe nahiyesine bağlı Üçtepe köyünde bir eve düzenlendi. Eve düzenlenen silahlı saldırıda iki kardeş hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri teröristlerin bulunması için söz konusu bölgelerde arama çalışmaları başlattı.

DEAŞ terör örgütü, son dönemlerde Irak'ın kuzeyi ve doğusundaki bölgelerde sivil ve askeri hedeflere saldırılarını yoğunlaştırdı.

Irak güvenlik güçleri de terör örgütü mensuplarının yakalanması için ülkenin çeşitli bölgelerinde sık sık askeri operasyonlar düzenliyor.

AA / Güncel

Bakuba, Terör, DEAŞ, Irak, Güncel, Haberler

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