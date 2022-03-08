Irak'ta DEAŞ'ın kimyasal saldırısında ölen Türkmenler anıldı

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Türkmen kasabası Tazehurmatu'da 6 yıl önce terör örgütü Deaş'ın düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatını kaybeden Türkmenler için anma töreni düzenlendi.

Tazehurmatu'nun merkezinde düzenlenen törene yerel yetkililer, milletvekilleri, Birleşmiş Milletler Irak Temsilciliği yetkilileri ve mağdurların aileleri katıldı.

Fetih Koalisyonu Kerkük Milletvekili Garip Asker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamı Türkmenlerden oluşan bir kasaba olduğu için Tazehurmatu'nun DEAŞ tarafından bu tür silahlarla hedef alındığını söyledi.

Uluslararası anlaşmalara göre kullanımı yasak olan kimyasal silahların Irak'ta bir tek Türkmen sivillere karşı kullanıldığına dikkati çeken Asker, DEAŞ'ten en büyük zararı görenlerin de yine Türkmenler olduğunu ifade etti.

Bu kadar can kaybı ve yaralıya rağmen Irak hükümetinin Tazehurmatu kasabasını afet bölgesi ilan etmemesini eleştiren Asker, ülkede kurulacak yeni hükümeti "kasaba halkına tazminat ödemeye" davet etti.

Kimyasal saldırının etkisi devem ediyor

Kerkük Sağlık Müdürü Nebil Boşnak, kullanılan bu tür silahların insanlar üzerindeki etkisinin en az 5 yıla kadar sürdüğünü aktardı.

Saldırının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen kasabada kimyasal silahın neden olduğu olumsuz etkilerin sürdüğünü kaydeden Boşnak, şunları kaydetti:

"Irak Sağlık Bakanlığı ve Kerkük Sağlık Müdürlüğü olarak kasabadaki halkın sağlık taramalarını düzenli şekilde yapıyoruz. Aradan yıllar geçmesine rağmen saldırının etkisini görmek hala mümkün. Hamile kadınlarda düşük sayısı, gençlerde tansiyon ve diyabet, kasaba genelinde de kanser vakaları giderek artıyor."

Boşnak, kasaba halkının hala söz konusu saldırının psikolojisinden kurtulamadığına işaret ederek, "Irak hükümeti, kasaba halkına destekte aciz kaldı. Tazehurmatu halkının Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütlerin desteğine ihtiyacı var." dedi.

Altı yıl önceki kimyasal silahlı saldırında yaralanan Tazehurmatulu Necef Cuma da saldırı öncesi hiçbir sağlık sorunu olmadığını ancak daha sonra tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklara yakalandığını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, 8 Mart 2016'da kontrolü altındaki Beşir köyünden 5 kilometre mesafedeki Tazehurmatu kasabasına kimyasal madde içeren 42 havan topu ile saldırı düzenlemişti.

Irak hükümetinin verilerine göre bu saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 40'ın üzerinde sivil hayatını kaybetmiş, yaklaşık 3 bin sivil yaralanmıştı.