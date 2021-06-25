Son Dakika | Irak'ta bir AVM'de yangın çıktı
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Son Dakika | Irak'ta bir AVM'de yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre - Irak'ta bir AVM'de yangın çıktı Irak'ın Nasıriye kentinde bulunan bir AVM'de elektrik jeneratörünün patlaması sonucu yangın çıktı.

- Irak'ta bir AVM'de yangın çıktı

NASIRİYE - Irak'ın Nasıriye kentinde bulunan bir AVM'de elektrik jeneratörünün patlaması sonucu yangın çıktı.

Irak'ın Nasıriye kentinde yer alan bir AVM'de çıkan yangın yetkilileri harekete geçirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, AVM çalışanları ve müşterileri ise tahliye edildi. Yetkililer, yangının elektrik jeneratörünün patlaması sonucu çıktığını ifade ederken yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise halen sürüyor.

Öte yandan bu sabah erken saatlerde Irak'ın Erbil kentinde yer alan bir AVM'de de yangın çıkmıştı. Yangında, en az 150 dükkan zarar görürken, bunlardan 90'ı tamamen kül olmuştu.

Son Dakika | Irak'ta bir AVM'de yangın çıktı
Son Dakika | Irak'ta bir AVM'de yangın çıktı
Son Dakika | Irak'ta bir AVM'de yangın çıktı
Son Dakika | Irak'ta bir AVM'de yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

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