Irak'ta ABD merkezli petrol şirketine füzeli saldırı
Irak'ta ABD merkezli petrol şirketine füzeli saldırıIrak, (DHA)- ABD'nin Irak'ta bulunan petrol şirketine füzeli saldırı düzenlendi.
06.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:17
Irak'ta ABD merkezli petrol şirketine füzeli saldırı
Irak, (DHA)- ABD'nin Irak'ta bulunan petrol şirketine füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı olmadığı açıklandı.
Basra kentinde bulunan ABD merkezli petrol şirketi Halliburton'a 5 Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Yerel medya, saldırıda can kaybının yaşanmadığını duyurdu. Saldırıyı üstlenen olmadı.
Kaynak: DHA