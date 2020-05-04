Irak'ta 3 terörist camide kendini patlattı

Irak'ın batısındaki Anbar ilinde güvenlik güçleri tarafından kuşatılan 3 terör örgütü DEAŞ mensubu camide kendini patlattı.

Irak'ın batısındaki Anbar ilinde güvenlik güçleri tarafından kuşatılan 3 terör örgütü DEAŞ mensubu camide kendini patlattı.

Irak'taki Haşdi Şabi Güçleri Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Suriye sınırı yakınlarındaki Anbar ilindeki el-Mudhem köyünde 3 DEAŞ üyesi teröristin güvenlik güçleri tarafından kuşatıldıktan sonra bir camiye sağladığı belirtildi. Teslim olmayı reddeden teröristlerin sığındıkları camide üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirdiği ifade edildi. Patlamada güvenlik gücü mensuplarının zarar görmediği, ancak caminin tamamen yerle bir olduğunu bildirdi.

2014 yılında Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden ve 2017'de Irak'tan tamamen çıkarılan terör örgütü DEAŞ son günlerde Irak'ta saldırılarını arttırdı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA