Irak Sünni Vakfı: Cuma ramazanın ilk günü
Irak'ın başkenti Bağdat'taki İmam Azam Ebu Hanife en-Numan Camisi'nde Sünni Vakfına bağlı bir heyet, Ramazan Ayı'nın ilk gününü müjdeleyen yeni hilali teleskopla gözlemlemeye çalıştı.
23.04.2020 01:31 | Son Güncelleme: 23.04.2020 01:34
Irak'ın başkenti Bağdat'taki İmam Azam Ebu Hanife en-Numan Camisi'nde Sünni Vakfına bağlı bir heyet, Ramazan Ayı'nın ilk gününü müjdeleyen yeni hilali teleskopla gözlemlemeye çalıştı. Sünni Vakfı Başkanı Saad Kambeş, gözlem sonrası düzenlediği basın toplantısında, Cuma günü Ramazan ayının ilk günü olacağını söyledi.
Kaynak: AA