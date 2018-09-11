Irak Savaşın Yaralarını Sarıyor: Bağdat-Felluce Tren Seferleri Yeniden Başladı
Bağdat'ın batısındaki çölde, tank, otomobil, köprü ve bina enkazları arasında uzanan bir demiryolu. Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Anber vilayetinden çıkarılmasının ardından Bağdat - Felluce tren seferleri yeniden başladı.
Bağdat'ın batısındaki çölde, tank, otomobil, köprü ve bina enkazları arasında uzanan bir demiryolu. Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Anber vilayetinden çıkarılmasının ardından Bağdat - Felluce tren seferleri yeniden başladı.
Kaynak: Euronews.com