Son dakika haberleri! Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Temelli'nin cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Son dakika gündem haberi... Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli için tören düzenlendi.