Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
23.01.2020 08:55 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:55
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.
Kaynak: DHA