Irak'ın Kerkük kentinde uyuşturucu operasyonu Irak'ın Kerkük kentinde polisin uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu bir adrese düzenlediği baskında 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde polisin uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu bir adrese düzenlediği baskında 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kerkük polisi müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki Panca Ali semtinde bir eve düzenlenen baskında 2 kişilik uyuşturucu çetesinin çökertildiğini söyledi.

Kemal, söz konusu semte gelen bir ihbarı değerlendiren polisin 2 kişinin bulunduğu adrese düzenledikleri baskında 2 kilogram uyuşturucu maddesini de ele geçirdiklerini kaydetti.

Gözaltına alınan 2 kişinin yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiğini bildiren Kemal, Kerkük'te uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılarının sayısındaki artışın endişe verici olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA