Irak'ın Duhok kentindeki İllüzyon Müzesi sıra dışı yapısıyla ilgi odağı oldu
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Irak'ın Duhok kentindeki İllüzyon Müzesi sıra dışı yapısıyla ilgi odağı oldu

GÖRÜNÜTÜ DÖKÜMÜ: -Müzeden detaylar -Müzeyi gezmeye gelen ziyaretçilerden detaylar -Müzedeki çeşitli akıl oyunları bölümünden detaylar -Aynalı yanılsama bölümünden detaylar -AA muhabirine konuşan İllüzyon Müzesi Müdürü Heriş Ahmed ile röportaj -UV odası olarak bilinen ışıklı silindirden...

22.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:28

GÖRÜNÜTÜ DÖKÜMÜ:

-Müzeden detaylar

-Müzeyi gezmeye gelen ziyaretçilerden detaylar

-Müzedeki çeşitli akıl oyunları bölümünden detaylar

-Aynalı yanılsama bölümünden detaylar

-AA muhabirine konuşan İllüzyon Müzesi Müdürü Heriş Ahmed ile röportaj

-UV odası olarak bilinen ışıklı silindirden detaylar

-Ters odadan detaylar

-Sonsuzluk odasından detaylar

-Ziyaretçi Abdullah Ahmed ile röportaj

Irak'ın Duhok kentindeki İllüzyon Müzesi sıra dışı yapısıyla ilgi odağı oldu

Ziyaretçiler, tepetaklak oda, UV odası, sonsuzluk diskosu ve çarpık oda gibi bölümlerle ilginç bir deneyim yaşıyor

ARAZ HÜSEYİN - Irak'ın Duhok kentinde ilk kez açılan İllüzyon Müzesi, sıra dışı içerikleriyle kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

Kentteki iki mühendis tarafından 750 metrekarelik bir alana inşa edilen müze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen halkın yoğun ilgisini çekiyor.

Müze, tepetaklak oda, UV odası, sonsuzluk diskosu ve çarpık oda gibi bölümleriyle ziyaretçilerine ilginç bir deneyim yaşatıyor.

AA muhabirine konuşan İllüzyon Müzesi Müdürü Heriş Ahmed, Avrupa ülkelerini gezip buna benzer müzeleri gördükten sonra kent turizmine katkıda bulunmak için müzeyi kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Hem sanat hem bilim içerikli gezinti

Müzenin, Duhok'un turistik bölgesi olan vadide inşa edildiğini belirten Ahmed, "Ziyaretçilerimizi hem sanat hem de biraz bilimi içinde barındıran gezintiye çıkarıyoruz." dedi.

Her yaştan yoğun ilgiyle karşılaştıklarını, Irak'ın diğer vilayetlerinden gelen tüm turistlerin müzeye mutlaka uğramak istediğini aktaran Ahmed, gelen tüm ziyaretçilerin çok mutlu olarak ayrıldığını ifade etti.

Ziyaretçilerden Abdullah Ahmed ise daha önce farklı kentlerde müzelere gittiğini ancak buranın farklı bir deneyim sunduğunu söyledi.

Duhoklu genç, salgın döneminde kafeye gidip oturmak veya başka bir yerde vakit geçirmek yerine ailesiyle burada eğlenceli bir zaman geçirdiklerini dile getirdi.

Irak'ın Duhok kentindeki İllüzyon Müzesi sıra dışı yapısıyla ilgi odağı oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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