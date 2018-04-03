Irak Cumhurbaşkanı'nın Onaylamadığı Bütçe Resmi Gazete'de Yayımlandı

Irak'ta uzun tartışmalar sonrası meclisten geçen, ancak Cumhurbaşkanı Fuad Masum tarafından onaylanmayan 2018 bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Irak Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bütçe yasasının Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Irak meclisi, 3 Mart'ta Kürt milletvekillerinin boykot ettiği oturumda bütçe tasarısını kabul ederek Cumhurbaşkanlığı'na göndermişti.

Cumhurbaşkanı Masum ise 60 maddelik bütçenin 31 maddesine "yasal olmadığı" gerekçesiyle itiraz ederek, gözden geçirilip tekrar oylamaya sunulması için tasarıyı meclise geri göndermişti.

Meclis Başkanlığı, yaklaşan seçimlerden dolayı meclisin yeniden bütçe için toplanamayacağı yanıtını vermiş, bunun üzerine Masum, itiraz ettiği maddelerle birlikte yayımlanması için bütçeyi Resmi Gazete'ye göndermişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, geçen günlerde yaptığı basın toplantısında, "Meclis onayladıktan sonra kimsenin bütçeyi durdurma hakkı yoktur." demişti.

Meclisin kabul ettiği 2018 bütçesinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ayrılan pay geçmiş yıllardan farklı olarak yüzde 17'den yüzde 12'ye düşürülmüştü. 88 milyar dolarlık bütçede yaklaşık 10 milyar dolar açık bulunuyor.