Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa edeceğini duyurdu
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Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa edeceğini duyurdu

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa edeceğini açıkladı.

29.11.2019 16:57 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:57
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa edeceğini duyurdu

Başbakanı Adil Abdülmehdi, istifa edeceğini açıkladı. Abdülmehdi, iki ay süren protestolar ve Iraklı Şii lider 'nin çağrısı sonrasında bu kararı aldı.


Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, Şii dini merci Ali es-Sistani'nin "ülkenin kaosa sürüklenmemesi" çağrısına uyarak hükümet başkanlığından istifa ettiğine ilişkin resmi yazıyı Meclis'e göndereceğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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