İptal Edilen Spider-Man 4 Oyunundan 18 Dakikalık Video Ortaya Çıktı

Sam Raimi'nin asla gerçekleşmeyen dördüncü Spider-Man filmiyle yakın zamanda çıkması planlanan ancak iptal edilen Spider-Man 4 oyunundan 18 dakikalık oynanış videosu ortaya çıktı.

Sam Raimi'nin üç Spider-Man filminden sonra Tobey Maguire'nin Peter Paker'ı oynadığı, The Lizard ve The Vulture'ın kötü karakter olduğu dördüncü bir film planlanıyordu. 2011'de vizyona girmesi planlanan Spider-Man 4 filmi "hikaye sorunları" nedeniyle iptal edilmiş ve seri The Amazing Spider-Man filmi ile reboot edilmişti.

Bu dördüncü filmle bağlantılı olacak şekilde bir de Spider-Man 4 oyunu geliştiriliyordu. Prototype serisinin arkasındaki stüdyo Radical Entertainment tarafından geliştirilen Spider-Man 4 oyunu Xbox 360, PlayStation 3 ve PC platformları için çıkış yapacaktı. Ancak filmin iptaliyle birlikte bu oyun da iki yıllık geliştirme sürecinin ardından 2010 yılında iptal edilmişti.

Birkaç gün önce iptal edilen Spider-Man 4 oyununun geliştirme aşamasından bir video ortaya çıktı. Yapımcı stüdyo Radical Entertainment tarafından yayınlanan video oyunun Xbox 360 sürümünden görüntüler içeriyor. 18 dakika uzunluğundaki videoda, Spider-Man'in New York şehrinde dolaştığı gözüküyor ve çeşitli dövüş sahneleri yer alıyor. Hatta iptal edilen Spider-Man 4 oyunundan bazı asset'lerin daha sonradan Prototpye 2'de kullandığı, saldırıların ve bazı diğer animasyonların çok benzediği göze çarpıyor.

2018 yılında çıkan ve Insomniac Games'in geliştirdiği PS4 oyunu Marvel's Spider-Man ile Örümcek Adam video oyun sahnesine geri dönmüştü. Daha sonra PS5 ve PS4 için Marvel's Spider-Man: Miles Morales spin-off'u çıkmıştı. Birkaç gün önceki PlayStation Showcase etkinliğinde ise Marvel's Spider-Man 2 PS5'e özel olarak duyuruldu.

Marvel's Spider-Man 2 "Devasa" Bir Oyun Olacak

