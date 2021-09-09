İphone şifremi unuttum, telefon şifremi unuttum, iphone şifresi nasıl kırılır? İphone "Ekran Kilidi" şifresini unuttum, iphone ekran kilidi şifresi

Akıllı telefonlar kişisel bilgilerimizi saklayan aygıtlar olduğu için onlara ekran kilidi koyarız. Iphone kullanıcıları için iphone şifremi unuttum, iphone şifresi nasıl kırılır? İphone ekran kilidi şifresini unuttum, ne yapmalıyım? sorularının cevabı haberimizde…

Akıllı telefonların günümüzde, hayatımızdaki yeri artık sadece iletişimden ibaret değil, aynı zamanda kişisel bilgilerimizi de barındıran bir depolama aygıtı haline gelmiştir. Bu yüzden telefonlarımıza ekran kilidi koyma ihtiyacı doğmuştur. Bu haberimizde, Iphone telefonlarının şifresinin unutulması durumunda, iphone şifresi nasıl kırılır? Iphone ekran kilidi şifresi unutulması ile ekran kilidi şifresi nasıl kırılır sorularına cevap arayacağız.

TELEFON ŞİFRESİ NASIL KIRILIR? İPHONE ŞİFRESİ KIRMA YÖNTEMİ NEDİR?

iPhone telefonların şifresinin kırılması genellikle telefon gasp eden zorba insanlar tarafından ya dagüvenlik güçlerince kullanılan bir yöntemdir ve oldukça zordur. Zor olmasının sebebi, hem unutulan iphone şifresini kırmak için kod bilgisine sahip olmak gerekir hem de hem de teknik ekipmana sahip olunmalıdır. iPhone parolasını unuttum diyen kişilerin çoğunluğunda hem teknik ekipman eksikliğinin hem de kod bilgisi eksikliğinin olduğu düşünüldüğünde bu yöntemi kullanmak zordur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ayrıca Apple, iPhone şifresinin kırılmasına karşı her geçen gün geliştirmelerle iPhone telefonuna güncellemeler getirmekte ve şifreyi kıran cihazlara karşı önlemler almaktadır.

İPHONE ŞİFREMİ UNUTTUM, NE YAPACAĞIM?

iPhone şifremi unuttum diyen birisinin yapabileceği en kolay ve kesin çözüm fabrika ayarlarını geri yükleme yapmaktır. Bu yöntemi uygulamak eğer yedekleme yapmadıysanız tüm kişisel verilerinizin silinmesine yol açabilir. Ancak iTunes'te veya iCloud'ta yedeğiniz varsa bu yöntemi kullanmak probleminizi çözebilir.

İPHONE'U KURTARMA MODUNA ALMAK

İphone'unuzu kurtarma moduna alıp fabrika ayarlarını geri yükleme işlemini yapmak için İphone'unuzu kurtarma moduna alma adımları şu şekildedir:

İphone'unuzu en az yüzde elli oranında şart edin. Bilgisayarınız açıksa eğer iTunes'i kapatın. İphone'unuzu kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayın. Kendiliğinden açılmaz ise eğer, iTunes'i açın. Ardından iphone'unuzu yeniden başlatın. Telefonu kurtarma moduna almak için; ses açma düğmesine basıp aniden bırakın. Sesi kısma düğmesine basıp aniden bırakın. Kurtarma modu ekranı gelene kadar yan düğmeye basmaya devam edin. Ekranda geri yükleme ve güncelleme seçeneklerini göreceksiniz. Bu aşamalardan sonra sizin için uygun olan seçenek "Geri Yükle" seçeneğidir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.