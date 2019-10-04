iPhone 11 Türkiye Satış Tarihi Açıklandı

04.10.2019 03:40

iPhone 11 Türkiye'de Ne Zaman Satılacak?

iPhone 11 Türkiye Satış Tarihi?

Apple'dan yapılan açıklamayla merak edilen sorunun cevabı belli oldu. iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch 5 Serisi 18 Ekim 2019'da Türkiye'de satışa sunuluyor.

Bildiğimiz gibi görkemli bir etkinlikle yeni iPhone modelleri duyuruldu. Ancak özellikle iOS 13 ile gelen yeniliklerden çok söz etmiş olsak ta; son bir hafta 3 kez güncelleme yayınlamak zorunda kaldığımız iPhone 11'ler nihayet Türkiye'de satılmaya başlıyor.

Son açıklamaya göre, iPhone 11 699 dolar, iPhone 11 Pro 999 dolar ve iPhone 11 Pro Max ise 1,099 dolar satış fiyatıyla ABD'de satışa sunulmuştu. Ülkemizde vergiler ile bu modellerin cep yakacağını biliyoruz.

iPhone 11 ikili kamera seti, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max üçlü kamera seti ile dikkat çekiyor.

iPhone 11 modellerinin özellikle kamera özellikleri üzerinde çok durulmuştu. Ancak işlemcileri ve True Tone OLED ekranlarıda onu bir önceki modelden farklı bir yere oturtuyor.

Altın, Uzay Grisi, Gümüş ve Gece Yeşili renkleri ile karşımıza çıkacak yeni iPhone 11 modelleri 18 Ekim'de karşımıza çıkıyor.

Kaynak: Teknotalk.com