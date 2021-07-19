İpekyolu'nda bayram erken başladı
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İpekyolu'nda bayram erken başladı

İpekyolu'nda bayram erken başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van merkez İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Birol Duman'ın eşlik ettiği bayramlaşmada, İpekyolu'nda haneler ziyaret edilerek bayram çikolatası taktim edildi.

Van merkez İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Birol Duman'ın eşlik ettiği bayramlaşmada, İpekyolu'nda haneler ziyaret edilerek bayram çikolatası taktim edildi.

Van Merkez İpekyolu Belediyesi'nde kurban bayramı erken başladı. İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Birol Duman'ın eşlik ettiği bayramlaşmada, İpekyolu'nda haneler ziyaret edilerek, bayram çikolatası taktim edildi. Vatandaşların bayram sevincini paylaşma amacı taşıdıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Birol Duman, "Bayramlar hatırlanıp, ortaklaştırıldıkça bayram olur. İpekyolu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan'ın talimatları ile korona virüs kısıtlamasının olmadığı bu bayramda ailelerimizi ziyaret ederek gönül birlikteliğimizi pekiştirmek istedik. Ziyaretlerimizde kırsal ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla beraber, ülkelerindeki çeşitli sorunlar nedeniyle ülkemize yerleşmek zorunda kalan hem Afgan ve hem de Suriyeli göçmenleri de ihmal etmeyerek onlarında bayramını kutladık. Ailelerimize Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan'ın selamlarını ileterek burada yalnız olmadıklarını ifade ettik. Her zaman için ailelerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Kurban bayramını kutluyor, bayramın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

İpekyolu Belediyesi ekiplerinin bayram ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise, her bayram kendilerini unutmayan Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkürlerini ilettiler. Ülke olarak şeker tadında nice güzel bayramların birlikte geçirilmesi vurgusunun yapıldığı ziyaretlerde, evlere bayram çikolatası taktim edildi. - VAN

İpekyolu'nda bayram erken başladı
İpekyolu'nda bayram erken başladı
İpekyolu'nda bayram erken başladı
İpekyolu'nda bayram erken başladı
İpekyolu'nda bayram erken başladı
İpekyolu'nda bayram erken başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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