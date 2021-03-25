İpekyolu Belediyesinden "Vohoo ve Arkadaşları" isimli oyun sahnelendi
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İpekyolu Belediyesinden "Vohoo ve Arkadaşları" isimli oyun sahnelendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İpekyolu Belediyesinden 'Vohoo ve Arkadaşları' isimli oyun sahnelendi

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından "Vohoo ve Arkadaşları" isimli çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından "Vohoo ve Arkadaşları" isimli çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

Belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kurulan Kültür ve Sanat Akademisi hem müzik hem de tiyatro alanında çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Akademiye bağlı tiyatro kulübü tarafından çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için "Vohoo ve Arkadaşları" isimli çocuk oyunu sahnelendi. Ümit Doğal'ın yazıp yönettiği, Veysel Ete, Mehmet Özhan ve Yaşar Yayan'ın oynadığı çocuk oyunu, Van Devlet Tiyatrosunda 2 seans şeklinde sahnelendi. Tiyatro salonuna gelen vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Çocuklara hayvan sevgisi aşılamayı amaçlayan, insanların hayvanlara eziyet etmemesini öğütleyen oyun, çocukları hem güldürdü hem de bilgilendirdi. Oyuna aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Veliler ve çocuklar, oyundan çok keyif aldıklarını, oyunun eğitici olduğunu belirterek İpekyolu Belediyesine teşekkür etti. - VAN

İpekyolu Belediyesinden 'Vohoo ve Arkadaşları' isimli oyun sahnelendi
İpekyolu Belediyesinden 'Vohoo ve Arkadaşları' isimli oyun sahnelendi
İpekyolu Belediyesinden 'Vohoo ve Arkadaşları' isimli oyun sahnelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 18:39:21. #1.14#
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