İpekyolu Belediyesinden 'Sağlıklı Beslenme' semineri

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, "Ramazan Ayında Sağlıklı Beslenme" konulu seminer düzenledi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, "Ramazan Ayında Sağlıklı Beslenme" konulu seminer düzenledi.

Pandemi tedbirlerinin sıkı uygulandığı seminere; İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Birol Duman, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ebru Turan Akyol, belediyeye bağlı Berivan Kültür Merkezi kursiyerleri, Engelsiz Yaşam Akademisi çalışanları ve çok sayıda kadın katıldı. İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Akademisi konferans salonunda düzenlenen seminere konuşmacı olarak İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Merve Gizem Baraj katıldı. Ramazan ayındaki bazı değişikliklerin sağlıklı beslenmeyi bir nebze de olsa zorlaştırdığını belirten Baraj, "Ramazan ayında öğünler, sahur ve iftarda iki ana öğün ile iftardan sonra 1-1,5 saat aralıklarla iki ara öğün şeklinde düzenlenmelidir. Oruç tutanların mutlaka sahur yapmaları sağlığın korunması açısından önemlidir. Bol sıvı tüketimi, egzersiz, uyku düzeni gibi konulara da dikkat edilmesi Ramazan ayının sağlıklı bir şekilde geçirilmesini sağlayacaktır" dedi.

İlginin yoğun olduğu seminer sonrası, katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Bu tür faydalı etkinliklerin süreceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Birol Duman ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ebru Turan Akyol, katılımcılara teşekkür ederek hijyen paketinden oluşan hediyeler verdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı