İpekyolu Belediyesinden "Balıkçılar Çarşısı" projesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İpekyolu Belediyesinden "Balıkçılar Çarşısı" projesi

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından balıkçı esnafını sevindirecek "Balıkçılar Çarşısı" projesinin tanıtımı yapıldı.

İpekyolu Belediyesinden
04.09.2020 16:14 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:17

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından balıkçı esnafını sevindirecek "Balıkçılar Çarşısı" projesinin tanıtımı yapıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi sınırlarından geçen Akköprü Deresi kenarında kurulacak ve bu sene bitirilmesi hedeflenen "Balıkçılar Çarşısı" projesi hayata geçiyor. Belediye binasında gazetecilerle bir araya gelen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, proje hakkında bilgi verdi. Projenin büyük bir takdir topladığını ifade eden Kaymakam Aslan, "Koçibey Caddesi'ndeki gereksiz parkların önüne geçmek için bir çalışma yürüttük. Aynı zamanda bu cadde üzerinde satış yapan balıkçılar vardı. Bu da görüntü ve koku açısından bazı sıkıntılara neden oluyordu. Bunu da bertaraf etmek için bir proje oluşturduk. Akköprü'de yer alan parkta 'Balıkçılar Çarşısı' için bir çalışma düşündük. Bu çalışmada oluşturulan projede 14 dükkan düşünüldü. Projeyi bu sene bitirmeyi amaçlıyoruz. Balık pişirme yerleri, ön tarafında satış yerleri ve bir peyzaj alanı olacak. Bunu yaparken projeye entegre bir bisiklet yolu düşündük. Bunun güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra seyyarla mücadelede alternatif yerler üretebilirsek rahatlamış olacağız" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Tayanç Ayaydın Çağatay Ulusoy Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Can Bartu Metin Oktay Eddie Newton Enner Valencia
Daha Fazla Eylül Antalya Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: İpekyolu Belediyesinden "Balıkçılar Çarşısı" projesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 16:18:45. #1.14#
title