Cumhurbaşkanı Erdoğan, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'ne giriş yapması ELAZIĞ - AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye...