İpek Yolu Belediyeler Birliği İznik'te toplandı İpek Yolu Belediyeler Birliği İznik'te toplandı.

İpek Yolu Belediyeler Birliği İznik'te toplandı.

İpek Yolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği temmuz ayı oturumu, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın ev sahipliğinde İznik Belediyesi Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın Gençlik ve Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşti.

İpek Yolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği Başkanı ve Gevye Belediye Başkanı Murat Kaya'nın başkanlığındaki meclis toplantısında Başkan Kaya'nın açılış konuşmasının ardından kesin hesaplar ve faaliyet raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği üyeleri toplantısına Sakarya Eski Milletvekili danışma kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa İsen, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İpekyolu Belediyeler Birliği Başkanı Murat Kaya, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, Danışma kurulu üyesi Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, İpek Yolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği Müdürü Sibel Bozdağcı, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Göynük Belediye Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş, İznik Belediyesi Meclis Üyeleri Zeliha Peşte, Önder Bulut, Gölpazarı Belediyesi, Sapanca Belediyesi, Karapürcek Belediyesi Meclis üyeleri iştirak etti. Heyet daha sonra ilçenin tarihi mekanlarını gezdi. - BURSA

Kaynak: İHA